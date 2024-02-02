MASKİ’den arızalara hızlı müdahale

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesinde arızalanan trafoya kısa sürede müdahale ederek mahalleyi susuz bırakmadı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesinde arızalanan trafoya kısa sürede müdahalede bulunuldu. Mahalleye içme suyu temin eden sondaj kuyusuna elektrik veren trafo yenilenerek Bahçeli Mahallesi susuz bırakılmadı. Yürütülen yerinde müdahaleler ile ilgili konuşan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisalılara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin edebilmek adına gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda içme suyu tesisleri ve depolarına enerji veren trafolarımızda da arızalara anında müdahale ederek mahallelerimizi susuz bırakmamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.