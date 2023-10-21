MASKİ’de İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürütülen çalışmalar esnasında iş kazalarını sıfıra indirmek amacıyla düzenlediği yüz yüze iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimlerin yüz yüze olan birinci kısım planlaması tamamlayarak, katılım sağlayamayan diğer çalışanlara yönelik ikinci kısım planlaması olan online eğitimlerine devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, iş ve işçi güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu amaçla MASKİ personellerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenlendi.

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, işyeri sağlık ve güvenlik birimi tarafından organize edilen eğitimlerde çalışanlara iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın nasıl temin edileceği, iş kazalarının ve mesleki hastalıkların nasıl azaltılacağı, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ile uygun davranışın nasıl kazandırılması gerektiği bilgileri verildi. Eğitimde, personellere her anlarında tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.