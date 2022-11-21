MASKİ yağmura karşı teyakkuz halinde

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde etkisini gösteren yağışta yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı sahadaki yoğun mesaisine devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan yağmur yüzünden vatandaşların mağdur olmaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler dere yataklarında biriken çöpler ile yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını temizleyerek yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için çalışıyor.

Konu ile ilgili MASKİ’den yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde yaşanan yağışta tüm ekiplerimizle titiz bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Taşkın riski olan bölgelerde dere yataklarında biriken çöpler ile yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının temizlik işlemlerine devam ediyoruz. Fırtına ve aşırı yağışın şiddetiyle bazı cadde ve sokaklarda kısmi su birikintilerine de kısa süre içerisinde müdahale edildi. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla teyakkuz halinde olmaya devam edecek” ifade edildi.