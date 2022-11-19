Son Dakika

MASKİ yağmur suyu ızgaralarını temizliyor

GÜNDEM 19.11.2022, 16:11
MASKİ yağmur suyu ızgaralarını temizliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarla birlikte yaşanabilecek su taşkınlarına karşı 17 ilçedeki kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarının temizliklerini gerçekleştirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde aşırı yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu ızgara temizliklerini sürdürüyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 17 ilçede de ana arterlerde başlanan temizlik çalışmalarına daha sonra da mahalle içlerinde bulunan sorunlu noktalarda devam edildi. Yapılan iş ile Kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarının iç kısımlarında katı atıklar ve yabancı maddelerden oluşan tıkanıklıklar temizlenerek su birikintilerine karşı önlem alındı. Ayrıca çevrede kirlilik oluşturacak maddeler de ekipler tarafından toplandı. Vatandaşlarımızın yağışlı havalarda sokaklarda biriken yağmur sularından kaynaklı yaşayacağı mağduriyetin önüne geçildi.

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Yaklaşan kış döneminde yağışların çok olmasıyla yolların suyla kaplanması, vatandaşın geçiş sıkıntısı yaşaması ızgaraların içindeki çöplerden dolayı oluşuyor. Bunların temizlenip daha iyi bir şekilde işlemesinin sağlanması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatı ile tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Vatandaşlarımızdan yağmur suyu ızgaralarını çöp olarak kullanmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Boluspor 12 22
6. Bodrumspor 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 13 20
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 13 14
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4