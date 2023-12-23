MASKİ yağış boyunca sahadaydı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. MANİSA (İGFA) - Yağışın en etkili olduğu Manisa merkezde görevinin başında olan ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları müdahaleler ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Manisa merkez ve ilçelerinde gün boyu etkili olan sağanak yağışta sahada olan ekipler yağmur nedeniyle dolan ızgaraları temizledi. Ana kanalizasyon hatları da yapılan müdahaleler ile açıldı. Özellikle en çok yağışı alan Manisa merkezde görevli olan ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar özveriyle çalışarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti.

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağışın ardından tüm ekiplerimizle sahadaydık. Yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için yoğun mesai harcadık. Yağış esnasında da ızgaralara taşınan malzemeleri temizledik. Ana kanalizasyon hatlarına da hızlı müdahale sağlayarak, önlemlerimizi sürdürdük. En çok yağışı alan Manisa merkezde canla başla çalışan ekiplerimiz sabahın ilk ışıklarına kadar mazgal ve rögarların temizliğini yaparak su akışını sağladı, kısmi su birikintilerine de müdahale etti. Ekiplerimizin hızlı müdahalesi ve özverili çalışmalarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimiz ile her an sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.