MASKİ, Turgutlu'da çalışmalarına devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Yedi Eylül Mahallesi Nilgün Sokak’ta kanalizasyon hattında yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda bölgeye daha sağlıklı bir altyapı temin edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerin güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının yürüttüğü proje kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Yedi Eylül Mahallesi Nilgün Sokak’ta ihtiyaç olunan noktadaki kanalizasyon hattında yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında yetersiz gelen ve zamanla eskiyen hattın bir kısmı yeni borularla değiştirildi. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgeye daha sağlıklı bir altyapı temin edildi.