MASKİ, Sarıgöl’de yaraları sarıyor

Manisa Sarıgöl ilçesinde yaşanan aşırı yağışların ardından heyelanda zarar gören Şeyhdavutlar ve Güneydamlarını ilçe merkezine bağlayan yolda çalışmalar sürüyor.MANİSA (İGFA) - Sarıgöl’de yoğun yağışın neden olduğu selle birlikte Şeyhdavutlar - Sarıgöl arasında heyelan yaşandı.

Yaşanan heyelanla birlikte zarar gören yola Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi’ne bağlı ekipler hızla müdahale etti ve yol ulaşıma açıldı. Ardından MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından heyelanda zarar gören menfezin yerine yerinde dökme yeni bir menfez imalatına başlandı. Şeyhdavutlar ile Güneydamları mahallesini ilçe merkezine bağlayan yolda yürütülen çalışmayı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mümin Deniz, Şube Müdürü Necip Kurtarıcı, MASKİ İlçe Şefi Veli Toktaş, Güneydamları Mahalle Muhtarı Rıfat Coşkun, Şeyhdavutlar Mahalle Muhtarı Yaşar Gürsoy ile birlikte inceledi.

Sarıgöl Güneydamları Mahalle Muhtarı Rıfat Coşkun, “Cengiz Ergün Başkanımıza, bütün belediye personeli çalışanlarımıza Güneydamları ve Şeyhdavutlar mahalleleri adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kısa sürede olan bir afetten dolayı yollarımızı sel aldı. Sel aldığından dolayı yeni bir menfez şarttı. Sağ olsun Cengiz Başkanımız, MASKİ Genel Müdürümüz mağduriyetimizi gideriyor. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.