MASKİ Matik'lere zarar verenler, kameradan tespit edildi
MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Yunusemre ilçesine bağlı Kaynak mahallesinde kurduğu yeni ‘MASKİ Matik’ cihazına zarar verildi. Fiili gerçekleştiren vatandaşlar cihazdaki güvenlik kamerasıyla tespit edildi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Yunusemre ilçesine bağlı Kaynak mahallesine kurduğu yeni ‘MASKİ Matik’ cihazının vatandaşların işlemlerini yaparken güneşten ve ışıktan korunması amacıyla takılan tentesi iki kişi tarafından kırıldı.
Cihaza yapılan fiili müdahale sonrasında kamu malı zarara uğratıldı. Olayı gerçekleştiren kişiler cihazdaki güvenlik kamerasıyla tespit edildi. Fiili gerçekleştiren kişilerle ilgili yasal süreç başlatıldı.
MASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurum bünyesinde yazılımı ve donanımı geliştirilerek hizmete alınan cihazın tentesinin yenilenmesi ya da kalıcı bir çözüm getirilmesi çalışmaları sürdürülüyor.
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