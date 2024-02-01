MASKİ MATİK cihazlarının sayısı artıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların MASKİ MATİK cihazlarına daha kolay ulaşabilmesini sağlamak adına Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye ve Karaali mahallelerinin yer aldığı bölgede yeni cihazın montaj çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından yazılımı ve donanımı yapılan MASKİ MATİK cihazlarının saha montajları devam ediyor. Vatandaşların su faturası ödeme, kartlı sayaçlarına su yükleme işlemlerinde kolaylık sağlayan bir cihazın daha kurulumu Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye ve Karaali mahallelerinin yer aldığı bölgeye yapıldı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran ve Karaali Mahalle Muhtarı Metin Yardımcı eşliğinde kurulumu tamamlanan cihaz inceledi.

MUHTARLARDAN MASKİ MATİK İÇİN TEŞEKKÜR Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, “Mahallemiz için MASKİ MATİK talep ettik. İsteğimiz yerine getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Karaali Mahalle Muhtarı Metin Yardımcı, “Karaali villalar bölgesine kurulan MASKİ MATİK cihazından tüm vatandaşlarımız artık yararlanabilir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ederiz” dedi.