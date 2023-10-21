MASKİ kesintisiz içme suyu için enerji önlemlerini alıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, 2023 yılında il genelinde eski ve sık sık arızalara neden olan içme suyu elektrik panolarını yenileme ve yeni açılan sondaj kuyularına motopomp ve kolon borusu takviyeleri ile vatandaşların arızalardan kaynaklı su sıkıntısı yaşamasının önüne geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşanmasını en aza indirmek için bakım onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 2023 yılı içerisinde yeni açılan sondaj kuyularına 91 adet motopomp montajı yaparken, içme suyu tesislerine 115 adet elektrik panosu bağlantısı yaptı. 78 adet elektrik panosu ise revize edildi. Tesislerde eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik panolarının değişimi ve bakım onarımının yapılması ile vatandaşların arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşaması engellendi. Mevcut sondaj kuyularına ve yeni açılan sondajlara yaklaşık 10 kilometrelik kolon borusu ilavesi yapılarak, ihtiyaç olunan noktalara kesintisiz içme suyu sağlandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Kadir Erman Aydınyer, 2023 yılında elektrik panolarının bakım onarım ve revizyon çalışmaları, mevcut ve yeni açılan sondajlara kolon borusu ilaveleri sayesinde ile geneline kesintisiz su temin edildiğini belirtti. Aydınyer, “Elektrik panolarının yenileme çalışmasını kendi bünyemizde yaparak büyük ölçüde ekonomik tasarruf sağlıyoruz. Yenilediğimiz panolar sayesinde de tesislerimizde oluşabilecek arızaların önüne geçerek vatandaşlarımızın susuzluk yaşamasının önüne geçiyoruz. Mevcut ve yeni açılan sondajlarımıza da kolon borusu ve motopomp takviyeleri ile ihtiyaç olunan noktalara daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlıyoruz. Teknik personelimiz tarafından belirlenen noktalarda bakım onarım ve revizyon çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.