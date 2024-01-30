MASKİ kesintisiz içme suyu için çalışıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçe merkezine kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına açtığı 3 adet yeni sondaj kuyularının enerji nakil hatları ve pano bağlantıları yapılarak devreye alındı.MANİSA (İGFA) - İçme suyu ihtiyacının neredeyse tamamının yer altı sularından karşılandığı Manisa’da küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle sondaj kuyularındaki su seviyeleri kritik noktalara inmesine rağmen, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için il genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Kula ilçe merkezine içme suyu temin edecek olan 3 adet yeni sondaj kuyusunun enerji nakil hatları ve pano bağlantılarını yaparak devreye aldı. Tamamlanan başarılı çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç ise, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları noktasında il genelinde vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Kula ilçe merkezimizde de yeni açılan 3 adet sondaj kuyumuzun bağlantılarını başarılı bir şekilde tamamladık. Ekiplerimiz enerji nakil hatları ve pano bağlantılarını yaparak sondajlarımızı devreye aldı” dedi.