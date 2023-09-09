MASKİ, Hanpaşa'da menfez çalışmalarını tamamladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Hanpaşa Mahallesi'ndeki dere geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Hanpaşa mahallesindeki dere geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte hem ulaşım tekrar güvenilir hale geldi hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

“Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle teşekkür ederim”

Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Gencer, “Mahallemizde yapılan menfez imalatından çok memnun kaldık. Yağışlı havalarda artık korku yaşamayacağız. Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle teşekkür ederim” dedi.