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MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay çalışmaları yerinde inceledi

GÜNDEM 12.02.2024, 15:42
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay çalışmaları yerinde inceledi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde aşırı yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı önlem almak amacıyla yapılan yağmur suyu hattı imalatlarını yerinde inceledi. Genel Müdür Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla, Akhisar ilçesinde 30 ayrı noktada 50 Milyon TL’ye yakın yatırım bedeline sahip yağmur suyu hattı ve kanalizasyon çalışmaları yapılacağını belirtti. Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak ise, “5 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nden çok hizmet aldım. İhtiyacımız olduğunda buradaki ekipler hep yanımızdaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde önemli altyapı projelerine imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla, Akhisar ilçesinde yaklaşık 50 Milyon TL yatırım bedeline sahip, 20 kilometrelik yağmur suyu hattı ve kanalizasyon projesinin içinde yer alan Ulucami Mahallesi 373 ve 282 sokakta başlattığı 200 metrelik yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da yağışlı havalarda meydana gelen taşkınlara son vermek adına hayata geçirilen çalışmayı yerinde takip ederek bilgi aldı. Genel Müdür Aslay’a, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Akhisar MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Doğan Ensivri, Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek, şube müdürleri ve yetkili personel de eşlik etti. Genel Müdür Burak Aslay, mahalle sakinlerinden olan Şaziye Çam’a Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün gönderdiği hediyeyi takdim ederek, Başkan Ergün’ün selamlarını iletti. Şaziye Çam ise yapılan çalışmalardan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal ise, ilçedeki altyapı imalatlarının büyük öneme sahip olduğunu belirtti.       

“5 YIL BOYUNCA BÜYÜKŞEHİR VE MASKİ YANIMIZDAYDI”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, saha ziyaretinde Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak’ın istek ve taleplerini de dinledi. Muhtar Nesime Şakrak, mahallede yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederek, “5 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünden çok hizmet aldım. Buradaki yetkililer de bir telefon kadar yakınlar. İhtiyacımız olduğunda gereken her türlü hizmet geldi. Cengiz Başkanıma ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“AKHİSAR’DA 30 AYRI NOKTADA YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON ÇALIŞMASI OLACAK”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Akhisar ilçemizin birçok noktasında altyapı iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Akhisar’da toplamda 20 kilometrelik bir yağmur suyu hattı çalışmamız var. Yüklenici firma uhdesinde 12 ayrı noktada 5 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışmamız olacak. Aynı zamanda Büyükşehir ve MASKİ ekipleri tarafından 18 ayrı noktada da 5 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışması yapılacak. Yani ilçede 30 ayrı noktada çalışma yapılacak. Bu yatırımın yaklaşık bedeli 50 Milyon TL’dir. Çalışma yapılan mahallelerimizden biri olan Ulucami Mahallemizde de yağmur suyu hattı imalatları devam ediyor. Devlet Demiryollarından devredilen ve peyzaj çalışması yapılacak olan güzergahta ve çevresindeki sokaklarda 4.500 metrelik yağmur suyu hattı imalatları gerçekleştireceğiz. Ayrıca Karaosmanoğlu Sanayi Sitesinde 5.500 metrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışması yapacağız. Manisa’nın gün geçtikçe gelişen ve büyüyen ilçelerimizden biri olan Akhisar’da daha sağlam bir altyapı inşa etmek için gereken tüm çalışmaları yapıyoruz. Muhtarlarımızın görüşleri bizler için çok değerli,  sahada gözümüz kulağımız oluyorlar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu ile sağlıklı altyapıya sahip bir Manisa için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.    

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