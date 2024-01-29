MASKİ Genel Müdürü Aslay, Kula heyetini ağırladı

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula İlçe Tarım Müdürü Bilgin Sarısu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Kula Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural ve Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe’yi konuk etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçede yapılan yatırımlar ve planlanan projeler görüşüldü. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula İlçe Tarım Müdürü Bilgin Sarısu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Kula Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural ve Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe’yi makamında konuk etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçede yapılan yatırımlar ve planlanan projeler görüşüldü. Kula heyeti, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Genel Müdür Burak Aslay’a Manisa’ya hizmet odaklı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

120 MİLYONLUK DEV İÇME SUYU YATIRIMI Kula ilçesine yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Genel Müdür Burak Aslay, “Kula ilçe merkezine yeterli su temini sağlamak amacıyla 120 milyon TL'lik dev bir yatırım gerçekleştirdik. Yatırım kapsamında 20 kilometre çelik içme suyu terfi hattı döşedik ve 5 bin tonluk içme suyu deposu inşa ettik. Ayrıca, deponun üzerine güneş enerji paneli montajı da yaptık, içme suyu pompalarının elektrik giderlerinin bir bölümünü buradan karşılayacağız. 101 ve 154 mahalle projelerimiz kapsamında Kula ilçemizde de mahallelerimizin alt ve üstyapılarını yenileyerek modern görünüme kavuşturduk. Birçok mahallemizin içme suyu şebeke hatlarını ve içme suyu depolarını yeniledik. Kulalı hemşerilerimize daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına sondaj çalışmaları yaptık. İl genelinde olduğu gibi ilçemizde de dere temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde bulunan atıksu arıtma tesisimizi de büyük bir özveriyle işletmeye devam ediyoruz” dedi.

TARIMSAL ÜRETİMİ KORUYORUZ Sandal mahallesine yapılan yatırımlardan da söz eden Genel Müdür Aslay, “Sandal mahallemizde 1 Milyon 270 bin TL’lik yatırım bedeliyle 3 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Sağlıklı ve kesintisiz su temini noktasında mahallemizde de sondaj çalışmaları yaptık. Zamanla deforme olan içme suyu hatlarımızı yeniledik. Mahallemizin ani ve aşırı yağışlardan kaynaklı taşkınlardan etkilenmemesi adına rutin dere temizlik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Manisa'nın hem merkezinde hem de ilçelerinde yürüttüğümüz dere temizlik çalışmaları ile ilimizin verimli topraklarını ve tarımsal üretimini korumakla kalmıyor, aynı zamanda çevre kirliliği ile mücadele ediyor ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini de sağlıyoruz. İdare olarak, Manisa’nın 17 İlçesinde olduğu gibi Kula ilçemizde de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet vermek adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.