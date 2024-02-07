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MASKİ Genel Müdürü Aslay'dan Çampınar Mahallesi'ne ziyaret

GÜNDEM 07.02.2024, 16:41
MASKİ Genel Müdürü Aslay'dan Çampınar Mahallesi'ne ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Cumhur İttifakı MHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan ile birlikte alt ve üstyapısı yenilenen Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar mahallesini ziyaret etti. 16 Milyon TL yatırım bedeli ile alt ve üstyapısı yenilenen ve modern bir yaşam alanına dönüşen Çampınar Mahallesinin muhtarı Kadir Şakar, “Büyükşehir ve MASKİ, hizmette bizimle aynı dili konuşuyor. Mahallemize yapılan yatırımlardan çok memnunuz. Allah Cengiz Başkan’dan razı olsun” dedi.   MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, 16 Milyon TL yatırım bedeli ile alt ve üstyapısı yenilenen Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar mahallesine ziyaret gerçekleştirdi. Genel Müdür Burak Aslay’a, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı, MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı’ndan Mehmet Pehlivan, Mehmet Baskak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Halil Konuş, Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Yılmaz, Turgutlu Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Olcay Özsürücü, Çampınar Mahalle Muhtarı Kadir Şakar ve yetkili personel eşlik etti.       

“GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANILABİLİR BİR MANİSA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek sözlerine başladı. “Çampınar mahallemize 4 kilometrelik içme suyu, 3 kilometrelik kanalizasyon hattı, 27 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması ve 750 kişilik foseptik imalatı yapıldı. Bu yatırımın bedeli 16 Milyon TL. Turgutlu’ya sadece MASKİ olarak 200 Milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün ilçede yaptığı yatırımların toplam bedeli ise 700 Milyon TL’dir. Çampınar mahallesinde yapılan alt ve üstyapı çalışmaları bu bölgeye daha sağlıklı bir çevre ve gelecek nesillere daha temiz bir Manisa bırakmak amacıyla gerçekleştirildi” dedi.

“ALLAH CENGİZ BAŞKAN’DAN RAZI OLSUN”

Çampınar mahalle muhtarı Kadir Şakar, “Biz mahallemize yapılan yatırımlardan çok memnunuz. Büyükşehir ve MASKİ hizmetin en güzelini yaptı. Allah Cengiz Başkan’dan razı olsun. Belediyecilik Büyükşehir ne ise, ilçe de o olması lazım. Aynı dili konuşmak lazım. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.  

 “EL BİRLİĞİ İLE ÇOK DAHA GÜZEL HİZMETLERİ GETİRECEĞİZ”

Cumhur İttifakı MHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan, “Turgutlu’da yatırım yapılan mahalleleri gezme fırsatımız oldu. Sadece MASKİ’nin ilçeye yaptığı hizmetlerin bedeli 200 Milyon TL’nin üstünde. Büyükşehir ve MASKİ ortaklığı ile hayata geçirilen projelerin toplamı ise 700 Milyon TL’nin üstündedir. Yapılan yatırımlar Turgutlu için büyük yatırımlardır. Allah nasip ederse, 31 Mart’tan sonra, ilçemizin bütün ihtiyaçlarını Büyükşehir Belediyemize anlatarak, el birliğiyle çok daha güzel hizmetleri getireceğiz. Biz Cumhur İttifakı olarak çok güçlüyüz. Cengiz Başkanıma ilçeye yapılan her şey için teşekkür ediyorum” dedi.

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