MASKİ ekipleri yağış boyunca sahada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gökgürültülü sağanak yağış uyarısı ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, teyakkuz haline geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa merkezinde ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağışta görevinin başında olan ekipler, dökülen yapraklar dolayısıyla meydana gelen su birikintilerini gidermek amacıyla ızgara temizlikleri yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gökgürültülü sağanak yağış uyarısı ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri teyakkuz haline geçti. İl genelinde yağmur suyu ızgaralarına yağış ve fırtına ile birlikte biriken ağaç yaprakları ve malzemeler temizlenirken, ana kanalizasyon hatları da yapılan müdahaleler ile açıldı. Özellikle en çok yağışı alan Manisa merkez, başta olmak üzere 17 ilçede özverili bir şekilde sahada olan Büyükşehir ve MASKİ ekipleri 24 saat görevinin başında olacak.

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Gökgürültülü sağanak yağış öncesinde de ızgara temizliğiyle görevli personellerimiz ile temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Yağış esnasında da ızgaralara taşınan malzemeleri de temizledik. Ağaç yapraklarının ızgaraların üzerini kapatması sonucu muhtelif yerlerde su birikintileri meydana geldi. Ekiplerimiz buraları da temizledi. Ana kanalizasyon hatlarına da hızlı müdahale sağlayarak, önlemlerimizi sürdürdük. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü 24 saat görevinin başında olacak. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimiz ile her an sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.