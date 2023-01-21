MASKİ dere yataklarını temizledi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır mahallesinde yürüttüğü 500 metrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır mahallesinde 500 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yapılan çalışma ile dere etrafındaki tarım arazilerinin, araç sürücülerinin ve yayaların taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındı.

Mahalle muhtarı Cengiz Mersin, “Yağışlar nedeniyle derede taşma meydana geliyordu. Taşkınlar ise derenin yakınında bulunan tarım arazilerine zarar veriyordu. Dereye yakın bölgede vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan iki adet yol bulunuyor. Taşkınların olduğu dönemde ulaşımda da aksaklık meydana geliyordu. MASKİ tarafından yapılan çalışmalarla birlikte tüm bu sorunlarımız son buldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.