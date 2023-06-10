MASKİ dere temizliklerine ara vermiyor

Manisa genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı İstasyon mahallesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma neticesinde su akışı sağlıklı hale getirilerek, taşkın tehdidi ortadan kaldırıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesine bağlı İstasyon mahallesinde dere temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken çöpler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yapılan çalışma ile dere etrafındaki tarım arazilerinin, araç sürücülerinin ve yayaların taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındı. Mahalle sakinleri çalışmadan memnun olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.