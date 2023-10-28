Son Dakika
MASKİ dere temizliklerine ara vermiyor
GÜNDEM 28.10.2023, 12:47
MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi’nde bulunan derede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre inşa etmek amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi’nde bulunan derede 650 metrelik temizlik çalışması başlattı. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlenerek, derede biriken zararlı maddeler toplanıyor.
Mahalle sakinleri de çalışmadan memnun olduklarını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|9
|27
|2. Galatasaray
|9
|25
|3. Kasımpasa
|10
|18
|4. A.Demirspor
|9
|17
|5. Beşiktaş
|9
|16
|6. Kayserispor
|10
|16
|7. Trabzonspor
|9
|15
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|9
|14
|10. Sivasspor
|9
|10
|11. Alanyaspor
|9
|10
|12. Ankaragücü
|9
|9
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Antalyaspor
|9
|9
|15. Konyaspor
|9
|9
|16. Gaziantep FK
|9
|9
|17. Başakşehir
|9
|8
|18. Pendikspor
|9
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|24
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Gençlerbirliği
|9
|17
|6. Bandırmaspor
|9
|16
|7. Keçiörengücü
|9
|14
|8. Manisa FK
|9
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|9
|13
|10. Sakaryaspor
|9
|12
|11. Erzurumspor
|9
|10
|12. Şanlıurfaspor
|10
|10
|13. Adanaspor
|9
|9
|14. Boluspor
|9
|9
|15. Ümraniye
|9
|8
|16. Tuzlaspor
|9
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|9
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. M.City
|9
|21
|3. Arsenal
|9
|21
|4. Liverpool
|9
|20
|5. Aston Villa
|9
|19
|6. Newcastle
|9
|16
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|9
|14
|10. Chelsea
|9
|12
|11. Crystal Palace
|10
|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|9
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|11
|28
|2. Real Madrid
|10
|25
|3. Barcelona
|10
|24
|4. Atletico Madrid
|9
|22
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|10
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Valencia
|10
|14
|9. Real Betis
|10
|14
|10. Osasuna
|10
|13
|11. Getafe
|10
|11
|12. Las Palmas
|10
|11
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Villarreal
|10
|9
|15. Cadiz
|10
|9
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Mallorca
|10
|8
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|10
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü