MASKİ'den yeni sondaj kuyusu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına saniyede 12 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu açtı. Mahalle sakinleri çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için saniyede 12 litre verime sahip sondaj kuyusu açıldı.

Çalışmalarda İçme Suyu Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü İlker Kılıç ve MASKİ İlçe Şefi Fahri Dinçer de bulundu. Numune alınan sondajın yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak. Çalışma ile Kırkağaçlı vatandaşların içme suyu konusunda sorun yaşamalarının önüne geçilecek. Mahalle sakinleri yapılan çalışmanın büyük önem arz ettiğini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.