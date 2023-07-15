MASKİ'den yağmur suyu ızgarası temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalar sonrasında içleri çöp ve toprak malzemelerle dolan yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışmalarına başladı. Mahalle muhtarları çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde yağmur suyu ızgaralarının temizlik çalışmalarına start verdi. Çalışmalara Mesir, 75. Yıl, Mareşal Fevzi Çakmak, Uncubozköy, Güzelyurt ve Keçiliköy mahalleleri ile başlandı. Yaşanan yağışlı havalar sonrasında içleri çöp ve toprak malzeme ile dolan yağmur suyu ızgaraları hummalı bir şekilde temizleniyor. Yapılan çalışma sayesinde yağışlı havalarda olası bir taşkın riskine karşı önlem yaz aylarından alınıyor. Mahalle muhtarları da Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri bünyesinde yürütülen çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.

“Cengiz Ergün bizim başımızın tacı”

Mesir Mahalle Muhtarı Kayhan Geydirici, “Çok çok memnunum. Her zaman dediğim her sorunumuzda bizlere yardımcı oluyorlar. O yönden bir şikayetimiz yok. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Cengiz Ergün bizim başımızın tacı. Büyükşehir olmadan önce de bizim Başkanımızdı. Sağ olsun bütün dertlerimize çare arayıp, sorunlarımızı çözüyorlar” dedi.

“Cengiz Başkanıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum”

75. Yıl Mahalle Muhtarı Aziz Çetintaş, “Öncelikle MASKİ daire başkanlarına, müdürlerine, personellerine ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Büyük bir sıkıntıydı bizim için. Diğer kurumların altyapı çalışmaları dolayısıyla yağmur suyu ızgaralarımız doluydu. Sağ olsun arkadaşlar hepsini temizlediler. Çok memnunuz. Cengiz Başkanıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarını takdir ediyorum” dedi.

Muhtar Sezer’den Başkan Ergün’e teşekkür

Mareşal Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer, “Her yıl olduğu gibi bu sene de yağmur suyu giderlerimizi temizlettiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e kendi adıma ve mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Başta Cengiz Başkanım olmak üzere herkese teşekkür ederim”

Uncubozköy Mahalle Muhtarı Halil Oğulganmış, “Valla bu sene en güzel haber yaz gününde kış gelmeden yağmur suyu ızgaraları temizleniyor. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Mahalle sakinleri de sevinçli. Başta Cengiz Başkanım olmak üzere herkese teşekkür ederim. Ellerine sağlık” dedi.

“Cengiz Başkanın çalışmaları çok güzel”

Güzelyurt Mahallesi Muhtar Azası Serap Işık, “Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Ne zaman arasak dönüyorsunuz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cengiz Başkanın çalışmaları çok güzel. Başarılar diliyoruz. Her zaman yanındayız” dedi.