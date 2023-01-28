MASKİ'den Salihli mesaisi

MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Salihli ilçesi Zafer Mahallesinden geçen ve DSİ’ye ait olan kurutma kanalında temizlik çalışması sürüyor.MANİSA (İGFA) - Şehir merkezi için çok büyük önem arz eden çalışmalar tamamlandığında hem atıksu arıtma tesisi çıkış hattı hem de şehir içinde yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmiş olacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından vatandaşları mağdur etmemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, gece gündüz teyakkuz halinde olan Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Zafer Mahallesinden geçen ve Devler Su İşleri (DSİ)’ne ait olan kurutma kanalında temizlik çalışması başlatıldı. Şehir merkezi için önem arz eden çalışma kapsamında temizliği gerçekleştirilen kurutma kanalına şehrin yağmursuyu ana kanalı ile atıksu arıtma tesisi deşarjı sağlanıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla hem atıksu arıtma tesisi çıkış hattı hem de şehir içinde yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmiş olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre Koruma Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “İdaremiz olarak dün ve bugün meydana gelen sağanak yağış nedeniyle tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızın yağış nedeniyle oluşabilecek taşkınlara karşı mağdur olmaması amacıyla 17 ilçemizde ihtiyaç olan bölgelerde temizlik çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Salihli ilçemize bağlı Zafer mahallemizde bulunan ve DSİ’ye ait olan kurutma kanalında da temizlik çalışması başlattık. Bu çalışma şehir merkezimiz için büyük önem arz ediyor. Çünkü bahse konu kurutma kanalına şehrin yağmursuyu ana kanalı ve atıksu arıtma tesisi deşarjı mevcut. Olası taşkın riskine karşı tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.