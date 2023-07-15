MASKİ'den Reşatbey'e yeni şebeke hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey mahallesi 592 sokakta 550 metrelik içme suyu şebeke hattı çalışması gerçekleştirdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamak adına yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 592 sokakta 550 metrelik içme suyu şebeke hattı çalışması gerçekleştirildi. Teknik bağlantı çalışmalarının ardından vatandaşlara kesintisiz ve daha kaliteli su imkanı sağlandı.

Mahalle muhtarı İsmail Doğramacı, “Mahallemizin yeni yerleşim bölgesinde hanelerin su problemi yaşamaması amacıyla, içme suyu şebeke hattı çalışması yapıldı. Tabi ki bu çalışmalar önemli. Vatandaşların en temel ihtiyacı olan içme suyu konusunda yapılan her iş değerlidir. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.