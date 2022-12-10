MASKİ'den kanalizasyon hatlarında hummalı temizlik

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarla birlikte yaşanabilecek su taşkınlarına karşı 17 ilçedeki kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarının temizliklerine devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa merkezinde de titizlikle yürütülen çalışmalarda ekipler İzmir Caddesi ve Doğu Caddesi üzerinde bulunan kanalizasyon hatlarının temizliklerini yaparak su akışları sağlıklı hale getirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü yağışlı havalarda taşkınlara karşı önlem alarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına il genelinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizliğine devam ediyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Merkez’de sorun yaşanan noktalar ile vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizliğine gece gündüz demeden devam ediyor. Kanalizasyon Dairesine bağlı ekiplerce hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir Caddesi ve Doğu Caddesi üzerinde bulunan kanalizasyon hatlarının da temizlikleri yapılarak su akışları sağlıklı hale getirildi.

Yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Yağışlı havalarda taşkın yaşanmaması ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına tüm ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz şehir merkezinde iki büyük cadde üzerinde çalışmalarını sürdürdü. İzmir Caddesi ve Doğu Caddesi üzerinde yürüttüğümüz çalışmalarımız başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Temizlik esnasında vatandaşlarımıza da kanalizasyon hatlarına çöp atmamaları konusunda bir takım uyarılarda bulunduk. Zaman zaman görüyoruz ki kanalizasyon hatlarımızın birçoğu evsel atıklar ile tıkanıyor. Bu nedenle bu konuya hassas yaklaşmamız gerekiyor. Ben vatandaşlarımızın bilinçli davranacağına eminim” dedi.