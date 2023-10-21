MASKİ'den Deniş Mahallesi'ne ilave kanalizasyon hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında bin 200 metre ilave kanalizasyon hattı çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin altyapısı daha sağlıklı hale getirilecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca Soma ilçesine bağlı Deniş mahallesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarına ilave kanalizasyon hattı çalışması başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan bölgeye bin 200 metre ilave kanalizasyon hattı çalışmasıyla bölgenin alt yapısı daha sağlıklı hale getirilecek. Ayrıca çalışmaların tamamlanmasıyla yine 500 kişiye hitap edecek 1 adet foseptik imalatı yapılacak.