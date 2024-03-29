MASKİ, Değnekler Mahallesini sağlıklı altyapıya kavuşturuyor

Vatandaşlara sağlıklı altyapı sunmaya devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Değnekler mahallesinde 1718 metre kısmi kanalizasyon hattı imalat çalışması başlattı. Mahalle muhtarı Halil İbrahim Çetindur hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, refah seviyesi yüksek bir Manisa için il genelinde altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gölmarmara ilçesine bağlı Değnekler mahallesinde 1718 metre kısmi kanalizasyon hattı imalat çalışması başlatıldı. Öte yandan hattın sonunda atıksu terfi istasyonu ve 678 metre terfi hattı yapılarak mevcut kanalizasyon hattına bağlantısı sağlanacak. Çalışmaları Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Şahika Orhan, MASKİ kontrol heyeti, MASKİ İlçe Şefi Lütfi Ersöz, mahalle muhtarı Halil İbrahim Çetindur ve mahalle sakinleri yerinde inceledi.

BAŞKAN CENGİZ ERGÜN’E TEŞEKKÜR Muhtar Çetindur, çalışmalarla birlikte mahallenin sağlıklı altyapıya kavuşacağını belirterek, yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

ALTYAPI İMALATLARIMIZ DEVAM EDİYOR Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımızca yerleşime yeni açılan yaşam alanlarında tesis edilen kanalizasyon altyapısı imalatları kapsamında Gölmarmara ilçemiz Değnekler mahallesinde inşaat çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 1718 metre kanalizasyon hattı imalat çalışması gerçekleştireceğiz. Hattın sonunda atıksu terfi istasyonu ve 678 metre terfi hattı yaparak mevcut kanalizasyon hattına bağlantısını sağlayacağız. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.