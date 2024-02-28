MASKİ bakım çalışmalarını sürdürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların özellikle yaz aylarında su sıkıntısı çekmemesi amacıyla il genelindeki içme suyu terfi merkezlerindeki elektrik trafolarının bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu sorunu yaşanmaması amacıyla içme suyu terfi merkezlerindeki bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, il genelindeki içme suyu terfi merkezlerinde bulunan elektrik trafolarının bakım ve onarımını yapıyor. Teknik personeller tarafından yapılan çalışmalar ile oluşabilecek arızalara karşı önceden önlem alınırken, vatandaşların özellikle yaz aylarında içme suyu sorunu yaşamaması amaçlanıyor.

“EKİPLERİMİZ 7/24 SAHADA”

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “İdare olarak vatandaşlarımıza ulaşan içme suyunun kesintisiz olması amacıyla il genelindeki tüm tesislerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Terfi merkezlerindeki elektrik trafolarının herhangi bir aksama yaşatmaması için teknik personelimiz bu doğrultuda 7/24 sahadaki görevlerini sürdürüyorlar” dedi.