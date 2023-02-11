MASKİ araçları deprem bölgesinde

MASKİ Genel Müdürlüğünün, Kahramanmaraş’ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından 10 ilde etkili olan yüzyılın afetinin yaralarını sarmak için gönderdiği yeni araçlardan 2 adet su tankeri, 1 adet vidanjör ve 5 personel görev yerlerinde çalışmaya başladı.MANİSA (İGFA) - 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkez üslü 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler son yüzyılın en büyük felaketi olarak kayda geçti. Yaşanan depremlerin ardından tüm Türkiye, tek yürek olarak yaraların sarılması için çalışmalara başladı.

İlk günden itibaren hem Manisa Büyükşehir Belediyesi hem de MASKİ Genel Müdürlüğü, deprem bölgesine gönderdiği araçlarla çalışmalara destek verdi, vermeye de devam ediyor. Bu kapsamda gönderilen son araçlardan 2 adet su tankeri ve 1 adet vidanjör de görev yerleri olan Kahramanmaraş ve Malatya’ya da çalışmalara katıldı.