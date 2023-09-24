MASKİ, Akhisar Kulaksızlar’da sağlıklı çevre için Çalıştı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Kulaksızlar mahallesinde foseptik imalatı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Mahalle Muhtarı Halil Afşin, “Çalışmalardan çok memnunuz. Bizim için çok önemli bir hizmet oldu. Cengiz Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre için foseptik montajlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar’ın Kulaksızlar mahallesinde foseptik montajı yapıldı. Foseptiğin ana kanalizasyon hattına bağlantısının kısa bir süre içerisinde yapılacağı Kulaksızlar’da da daha sağlıklı bir yapıya imza atılacak" dedi.