MASKİ abonelik devir işlemleri e-devlet'te

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına teknolojiyi kullanarak yenilikler getirmeye devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü e-devlet üzerinden bir hizmetin daha gerçekleşmesini sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Daha önce ‘Abonelik Fesih’ işlemlerinin e- devlet üzerinden yapılmasını sağlayan MASKİ, şimdi de “Abonelik Devir İşlemleri”nin e- devlet üzerinden yapılmasını sağlayan çalışmayı hayata geçirdi.

Kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e- devlet sistemi ile vatandaşlar birçok işlemini kurumlara gitmeden yapabiliyor. Daha önce ‘Abonelik Fesih’ işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayan MASKİ, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden abonelerine hizmet vermeye devam ediyor. MASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ile şifre, elektronik imza ve mobil imza gibi kimlik doğrulama sistemleri ile e-devlet platformuna giren aboneler, kuruma gitmeden e-devlet üzerinden “Abonelik Devir” işlemini de artık yapabiliyor.

E- devlet sistemine giriş sağladıktan sonra arama butonuna Manisa su veya MASKİ yazarak yeni eklenen “Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü/Yeni Abonelik (Abonelik Devri / İsim Değişikliği) Başvurusu ve Takibi” bölümüne tıklayan vatandaşlar "Yeni Başvuru" seçeneğini işaretleyerek işlemlerine devam edebiliyor. Ön bilgilendirme metnini okuyup onaylayan vatandaşlar, abone numarası ya da sayaç numarasını sisteme girerek işlemlerine devam ediyor. Vatandaşlar böylece kuruma gelmeden de ‘Abonelik Devir İşlemleri’ni gerçekleştirebiliyor.

MASKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından planlanan ve Bilgi İşlem Daire başkanlığınca hazırlanan yeni hizmet Manisa il genelinde tüm aboneler için aktif olarak kullanılmaya başlandı. Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş; “Yeni hizmetimizle Manisalılar artık evde, işyerinde her nerede olursa olsun cep telefonları ya da bilgisayarları ile abonelik devir işlemlerini kolaylıkla tamamlayabiliyor. Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla e-devlet üzerinden sağladığımız abonelik fesih ve abonelik devir işlemlerimizle vatandaşlarımızın işlerini daha da kolaylaştırmayı amaçladık. Hemşerilerimizin yararına olan çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.