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MASKİ 7/24 devrede

GÜNDEM 19.11.2023, 16:42
MASKİ 7/24 devrede

Su ve Kanalizasyon ile ilgili yaşanılan sorunlar doğrultusunda yapılan arıza bildirimleri, istek ve talepler Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunmaktadır.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Su ve kanalizasyon ile ilgili sorun ve taleplerin kısa sürede çözüme ulaşması açısından yalnızca kurumun iletişim araçlarına kayıt oluşturmak gerektiğine değinilen açıklamada, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, 7/24 kesintisiz bir şekilde vatandaşlarımızın sorunlarına ve taleplerine çözüm üretmeye devam ediyoruz. Dijitalleşmenin her alanda karşımıza çıktığı bu dönemde, vatandaşlarımızın su ve kanalizasyon ile ilgili taleplerini 185 ÇÖZMER üzerinden ya da Facebook, Instagram ve X (Twitter) gibi sosyal medya hesaplarına mesaj yoluyla arıza bildirimi oluşturmaları halinde vatandaşların sorunları kayıt altına alınarak ilgili ekiplerin yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Kurum haricinde farkı mecralara bildirilen ve kurumumuza bildirilmeyen sorunların, kayıt oluşturulmayan arızaların, kurumumuza ulaşması zaman alabilir, müdahalede gecikme gibi olumsuzluklar yaşanabilir.  Oluşabilecek arızalara daha hızlı müdahale için arıza bildirimi ve taleplerin direkt MASKİ'ye bildirilmesi önemle rica olunur” denildi.

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