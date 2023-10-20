Marmaris’ten Birleşmiş Milletler’e acil “Ateşkes” çağrısı!..

İsrail’in Filistin’in Gazze bölgesine yaptığı saldırılar, 14. Gününü doldururken, merkezi Marmaris’te bulunan Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) Genel Başkanı Tulgay Hasar AjansCANKA’ya yaptığı açıklamada; Birleşmiş Milletler’in devreye girip savaşı acilen durdurmasını talep etti.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - ENABİRDER Genel Başkanı Tulgay Hasar, Filistin’de yüzlerce sivil halkın hedef alındığı bu katliam bir savaş suçu olduğuna dikkati çekti.

ENABİRDER Genel Başkanı Hasar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"24 Şubat 2022’de başlayan Rusya – Ukrayna savaşının ardından, 7 Ekim 2023’de başlayan İsrail - Filistin savaşı, bir kez daha savaşın yalnızca askerler arasında olmadığını, sivillerin de savaştan birebir etkilendiklerini ortaya koyduğunu belirterek, "Üstelik bu savaşta ABD Başkanı Joe Biden, 800 milyon dolarlık askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya misket bombası gönderilmesini de onaylamıştı. "Bomba içinde bomba" olarak bilinen misket bombaları uçaktan ya da havan toplarıyla atılabilmektedir. Bunlar düştüğü yerde ya da havada açılarak içindeki küçük bombaları etrafa saçmaktadır. Patlamayıp, toprağa gömülü kalan bombacıklarsa mayın etkisi görmekte ve yıllar sonra bile patlayabilmektedir. Bu da suçsuz günahsız insanların ölmesi veya sakat kalması anlamı taşımaktadır. Savaş, binlerce, on binlerce insanın ölmesi veya sakat kalması sonucunu doğurmaktadır. 24 Şubat 2022 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Rusya - Ukrayna savaşında 9.177 sivilin öldüğü, 15.993 sivilin de yaralandığı Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları İzleme Misyonu’nca paylaşıldı. İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı 17 Ekim’de Ehli Baptist Hastanesine yaptığı roketli saldırı oldu. Hastanede, hasta ve yaralıların yanı sıra günlerdir süren bombardımandan kaçıp buraya sığınan yüzlerce kişi ve çocuk bulunuyordu. Özellikle bir hastaneye hedef almak ne demek? Bunun adı terörizm ve soykırımdır. Eşi görülmemiş bu insanlık suçunu göz ardı etmek, bu suça ortak olmaktır. Dünya artık uyanmalı ve akan kana bir son verilmelidir.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İsrail'in bombardımanı sonucu da 2.200 kişinin hayatını kaybettiği, 8.700 kişinin yaralandığı, bu verilerin dörtte birinin çocuk olduğu bildiriliyor. Ne manidardır ki Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e gelerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ortak basın toplantısı düzenleyerek İsrail’i savundu. Engellilere yönelik bir sivil Toplum Kuruluşu olan Engelli ve Aileleri Birliği Derneği olarak, insanların ölmesini veya sakat kalmalarını istemiyor ve bundan dolayı savaşa, bunun yanında teröre karşı olduğumuzu bildirmek istiyoruz" diye konuştu.