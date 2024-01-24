Marmaris’in ilk kadın ve en genç başsavcısı görevde

Geçen Aralık ayında yayımlanan; Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile Marmaris Başsavcısı olarak atanan Fatmagül Yörük, Marmaris Basın mensuplarını makamında kabul etti.MUĞLA (İGFA) - Bugüne kadar Marmaris’te görev yapan ilk kadın ve en genç Başsavcı (34) ünvanını alan Fatmagül Yörük; geçmiş yıllarda kamuoyuna bomba gibi düşen “Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, 6 yaşındayken Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği kızının yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddialarına ilişkin yürütülen davada” hazırlık dosyası aşamasında görev alan savcı olarak da biliniyor.

BAŞSAVCI FATMAGÜL YÖRÜK KİMDİR?

Marmaris Başsavcısı Fatmagül Yörük; 1990 Beypazarı Ankara doğumludur.

2013 yılında Ankara Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Marmaris Başsavcısı Fatmagül Yörük; 2016 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde mesleğe başladı. 2019 yılı kararnamesi ile atandığı İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevini sürdürdü.

Sonrasında Savcı Yörük; Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile görev yaptığı İstanbul Anadolu Adliyesi’nden, Marmaris Başsavcısı olarak atandı.”