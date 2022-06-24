Marmaris'teki yangına Katar ve Azerbaycan'dan hava desteği

Katar’a ait 3 helikopter ve Azerbaycan’a ait uçak, söndürme çalışmaları için Dalaman'a ulaştı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris’te Pazartesi günü başlayan yangını söndürme çalışmalarına Katar’a ait 3 helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 yangın söndürme uçağının katılacağını duyurdu.

Bakanlık söndürme araçlarının Dalaman Havalimanı'na ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar’a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman’a ulaştı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığımızdaki montaj işlemlerinin ardından helikopterler çalışmalara destek sağlayacak" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1540250562142375936