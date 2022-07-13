Marmaris'te ilk yaşandı

Muğla Marmaris Kaymakamlığı'nca düzenlenen Kurban Bayramı kutlamasında, bu yıl bir ilk yaşandı.Ajans CANKA/MARMARİS (MUĞLA İGFA)

Önceki yıllarda; Öğretmenevi, Polisevi gibi sosyal tesislerde gerçekleştirilen bayram kutlamaları, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ev sahipliğinde ilk kez, Marmaris Kaymakamlık makamında gerçekleşti.

Hoş sohbet ortamda tamamlanan bayramlaşmada; AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Toksoy, MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci, DP İlçe Başkanı Mehmet Karacan, DP MYK Üyesi Süleyman Yıldız, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Şoförler Otomobilciler ve Kamyoncular Odası Başkanı Bülent Kalaycı, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de konuk olurken, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı İbrahim Kurtuluş Sevinç, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve İlçe Jandarma Komutanı Murat Çam konukları kapıda karşıladılar.