Marmaris Limanı yenilenen yüzüyle hizmet verecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Yat Limanı'nda alt yapı ve çevre düzenlemesine başladı. Limanda 33 milyon TL yatırımla zemin kaplama, içme suyu, elektrik, yangın hatları, oturma birimleri, çiçeklikler yapılarak modern ve güzel biri görünüme kavuşacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris’te bulunan yat limanını yeniliyor. Çalışmalar kapsamında Marmaris Limanı modern bir altyapı sistemine kavuşacak ve yenilenen yüzüyle vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Yat Limanında yapılacak olan yenileme projesi kapsamında içme suyu, elektrik ve yangın hatları için çalışma gerçekleştirilecek.

Limanda yapımına başlanan 1600 metrelik galeri içerisinde içme suyu hattı ve bu hattı besleyen yangın deposu ile yangın pompası kurularak güvenlik önlemleri arttırılacak.

Pompa ve su depoları kentsel SİTalanı dışında konumlandırılarak tarihi doku korunacak. 33 Milyon TL’ye mal olacak çalışmalar kapsamında teknelere daha yüksek enerji sağlayabilmek adına elektrik hatları da yenilecek. Limanda can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak tipte elektrik kabloları, yeni hat ve aydınlatmalar yapılacak. Yat limanı yenile çalışmaları kapsamında limanda içme suyu hatlarının tamamı yenilecek.

Marmaris Yat Limanı Yenileme projesi kapsamında altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çalışmalarında 12 bin metrekare zemin kaplaması yapılacak.