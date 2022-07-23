Marmaris Kalesi'nde klasik müzik şöleni

Avrupa’nın tanınmış Klasik Müzik sanatçısı Ukraynalı Soprano Viktoriia Tsiupak, Marmaris Kalesi’nde; Marmaris Filarmoni Derneği Likya Oda Müziği Topluluğu (Lycian Ensemble) Konserinde sahne alacak.Marmaris Ajans CANKA (MUĞLA İGFA)

Marmaris Filarmoni Derneği ve Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle; 26 Temmuz Salı günü saat 21.00’da başlayacak konserde Sanatçı Tsiupak’a; Piyanoda Diana Soylu, Flütte Zeynep Yunkuş İşcen ve Viyolonselde Ahmet Yaşar Altınöz eşlik edecek.