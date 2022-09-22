Marmaris alev alev yanıyor! Bir helikopter düştü

Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangını 12 saattir söndürülmeye çalışılıyor. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir yangın helikopterinin düştüğü öğrenildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangını çıktı. Yangın ile ilgili Osman Bölge Müdürlüğü, Emniyet ve Deniz Üs Komutanlığı, çevre il ve ilçelerden ekipler müdahale ediyor.

12 saatten buyana yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangın söndürme çalışmalarından bir yangın helikopterinin düştüğü, bir Rus vatandaşının öldüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına 14 uçak, 34 helikopter, 332 itfaiye ve 1457 personelin müdahale ettiğini açıkladı.

Yangına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı da öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Denizli Çardak’ta, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait Rus Orman Yangını Söndürme Helikopterinin düşmesi sonucu Rus uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. 3’ü Rus uyruklu, 2’si Türk vatandaşı, 5 kişi yaralandı. Tedavileri devam ediyor. Acımız büyük. Allah benzer kazalardan korusun" dedi.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için giden helikopterin düşmesinden büyük üzüntü duydum. Kazada yaşamını yitiren Rus uyruklu personelin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor; yaralanan personelimize acil şifalar diliyorum” dedi.