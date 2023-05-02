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Marmaray'da intihar girişimi... Seferler gecikmeli yapılıyor!
GÜNDEM 02.05.2023, 10:12
Marmaray'daki intihar girişimi dolayısıyla seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyorİSTANBUL (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) bağlı, İstanbul'da faaliyet gösteren Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Marmaray ise yaptığı açıklama bu nedenle seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, saat 8.23'te Yenikapı'da yaşanan üzücü intihar girişimi dolayısyla seferlerin tek hattan gecikmeli yapıldığı bildirildi.
https://twitter.com/Marmaraytcdd/status/1653277001547956225
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