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Marmaray 10 yaşında... 29 Ekim'de ücretsiz

GÜNDEM 27.10.2023, 18:44
Marmaray 10 yaşında... 29 Ekim'de ücretsiz

Marmaray, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 10'nuncu yaşını kutluyor. Marmaray, her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim 2023 günü ücretsiz olarak hizmet verecek.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013 tarihinde Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası, 12 Mart 2019 tarihinde ise tamamı hizmete alınan Marmarayın açıldığı günden bugüne kadar taşıdığı yolcu sayısı 1 milyarı aştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın önemine ilişkin olarak İstanbulun kentsel toplu ulaşımından uluslararası yük taşımacılığına kadar ulaşımda milat olan Marmaray, ülkemizin stratejik önemine güç kattı. Marmaray Boğaz Tüp Geçişinden bugüne kadar çoğu ihracat yükü taşıyan bin 717si Avrupa yönüne, bin 526'sı ise Asya yönüne olmak üzere toplam 3 bin 243 yük treni geçti. Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arasında toplam 76,6 km uzunluğa sahip ve 43 istasyonla hizmet veriyor. Marmaray, 60.46 metre derinliği ile dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile iki kıtayı birbirine bağlıyor diye konuştu.

Marmaray'ın metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla çeşitli istasyonlarda bağlantıları bulunuyor.  Marmaray'da günde Halkalı-Gebze arasında 148 adet tren seferi 15 dk aralıklarla, Pendik-Ataköy arasında 139 adet tren seferi ile 7,5 dk aralıklarla hizmet veriliyor. Günde toplam 287 sefer yapılırken gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297ye çıkarılıyor.

Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmarayın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor.

Marmaray işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 adet tren setinde toplam 440 vagonluk araç filosu bulunuyor. Halen Marmaray günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet verirken bazı günler yolcu rekorları kırılıyor.  6 Ekim 2023 günü 703 bin 594 yolcuya hizmet verdi.

Cumhuriyetimizin kalkınmasında da çok önemli bir işleve sahip Marmaray, her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim 2023 günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

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