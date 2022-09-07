Marmarabirlik bu yıl zeytinde yüksek rekolte bekliyor

Marmarabirlik’te yeni döneme ilişkin zeytin rekolte beyan alımlarını 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlıyor.BURSA (İGFA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik) 2022-2023 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

Marmarabirlik tarihinin en yüksek alım miktarına hazırlık yaptıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Kooperatif bölgelerimizin tamamında ‘var yılı’ olacağını öngörüyoruz” dedi.

2022-2023 ürün alım kampanyasında, miktar olarak en yüksek ürün alımına hazırlık yaptıklarını kaydeden Başkan Asa, beyan alımlarının 14 Ekim'de sona ereceğini, ana sözleşme gereği rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alınmayacağını kaydetti.

“Üreticimizin gerçeğe yakın rekolte beyanı vereceklerine inanıyoruz” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, sahadan gelen bilgilere göre sofralık zeytin üretiminde rekoltenin geçtiğimiz yıla göre daha yüksek olacağını öngördüklerini belirterek, "Faaliyet alanımız olan kooperatif bölgelerimizin tamamında ‘var yılı’ olacaktır.” dedi.

Son 20 yılın en yüksek rekoltesini beklediklerini kaydeden Asa, “Rekoltenin yüksek olduğu böyle bir yılda temennimiz arz fazlalığın oluşmaması” dedi.