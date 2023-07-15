Marmara'yı hayata döndürecek projeye yakın takip

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Platformu heyeti, Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birisi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesini incelediKOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Platformunun bu ay ki toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üye belediyelerin ilgili birimlerinden yönetici ve uzman personellerinden oluşan Çevre Platformu üyeleri, gerçekleşen toplantı sonrasında Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birisi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesini inceledi. Türkiye genelinde ses getiren proje dahilinde 8,5 milyon ton çamur çıkarılarak, İzmit Körfezi adeta devasa bir akvaryum haline getirilecek.

PROJE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİLER

MBB bünyesindeki Çevre Platformu çevre yönetimi, atık yönetimi, iklim değişikliği, enerji değişikliği, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji alanlarında fikir alışverişinde bulunmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve karşılaşılan güçlüklere yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacı ile üye belediyelerin ilgili birimlerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Çevre Platformu üyeleri gerçekleşen toplantı sonrasında İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Projenin şantiye alanını gezen Çevre Platformu üyelerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ve Kocaeli Büyükşehir teknik personelleri tarafından çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi. İncelemeye MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman ve AB Enerji Dönüşümü Projesi Asistanı İlknur Şahin de katıldı.

120 MİLYON DOLARLIK PROJE

Marmara’yı hayata döndürecek proje başladı. Körfez’de yıllardır birikmiş çamurun içinde yer alan azot, fosfor ve kurşun temizlenecek. 5 yıl sürecek projenin maliyeti 120 milyon dolar. 656 futbol sahası kadar büyük bir alanda temizlik yapılacak. Marmara Denizinde yaşanan müsilaj felaketinin ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir, İzmit Körfezi’ni kurtarmak için önemli olan dip çamuru temizlenmesi projesini TÜBİTAK ve üniversitelerle hazırladı.