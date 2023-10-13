Marmara Depremi sadece Bursa'yı etkilemeyecek... Halen önlemleri almış değiliz

Aylin Tekir'in moderatörlüğünde, Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" adlı gündem programına Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er konuk oldu. Er, olası Marmara depremi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Sevde Nur EROL - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Herkes Duysun ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçmişte yaşanan Marmara Depremi'nin önümüzdeki günlerde de olmasının beklendiğini ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini belirten Er, "Hesapların en az buna göre yapılması gerekir. Bunu sadece İstanbul depremi olarak adlandırmamak gerekir. Marmara Bölgesi'ndeki yerleşimlerin hepsi etkilenebilir. 1999 depreminden sonra hazırlık yapma konusu gündemdeydi. Ancak halen daha önlemleri almış değiliz" dedi.

"Bursa’yı sadece Marmara depremi etkilemeyecek" diyen Er, "Başka fay hatları da Bursa’da depreme sebebiyet verebilir. 1855 yılında gerçekleşen depremi oluşturan fay hattı şu an Bursa için daha çok tehlike taşıyor. Bursa'yı kökünden etkileyebilir. Marmara depremindense bu deprem Bursa için daha tehlike arz ediyor. 7 nin üzerinde deprem söz konusu. Deprem olacak mı olmayacak mı bunu konuşmaktan ziyade hazırlıkları konuşmak ve önlemlerimizi en kısa vadede almak çok daha önemli" diye konuştu.

MARMARA DEPREMİ İÇİN 2030'A KADAR VAKİT VERİLMİŞTİ BUNUN DOĞRULUK PAYI VAR MI?

Jeoloji Mühendisi Engin Er, Marmara Depremi için 2030 yılına kadar vakit verilmesi ile ilgili doğruluk payının olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtladı.

Er, "Net bir şey yok. İstatistik bir şey bu. Tarihsel döngülere bakılarak bir istatistik çalışmalar yapılıyor bu da onlardan bir tanesi. Kesin 2030'da olacak diyemeyiz. 2024'de olmayacağını bilemeyiz. Deprem olcağına dair bilgimiz var. Önemli olan hazırlık yapmak. Meteroloji gibi depremin ne zaman olacağını kesin bu tarihte olacak tahminleri yapabileceğimiz bir teknolojiye sahip değiliz" dedi.

BURSA'DA HANGİ BÖLGELER GÜVENLİ HANGİ BÖLGELER RİSKLİ

Depremin hasar verebilmesi için enerjinin çıkması gerektiğini belirten Er, "Mala zarar verebilecek büyüklükte olacak, zemin kötü olacak, bina kötü olacak. Çarşamba bölgesinin riskli olma sebebi fay hattının bulunması aktif ve çok yakın olması. Zemin kötü aynı zamanda binalar kötü durumda. Nüfus yoğunluğunu göz önüne alındığında kentsel dönüşümde Çarşamba bölgesine öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Belediye çalışmalara başladı ama yeterli değil" dedi.

“OSB’DE JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ YOK”

'99 depremi düşüncede dönüşümü gerçekleştirirken Kahramanmaraş depremi ise uygulamada dönüşümü oluşturdu' sözleriyle dikkat çeken Er, "Bursa özel bir yere sahip. Depremin ne zaman olacağı önemsiz. Sanayi bölgelerinde denetleme yapılmıyor. Yapı denetim firmaları denetlemiyor. Çünkü zemin etütlerini denetleme mecburiyetleri yok. O yüzden denetlemiyorlar." ifadesiyle OSB'de jeoloji mühendislerin olması gerektiğine dikkat çekti.