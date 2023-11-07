Marmara Denizi'nde deprem!

Marmara Denizi açıklarında AFAD'ın verilerine göre 4,1 büyüklüğünde, Kandilli'nin verilerine göre 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - AFAD verilerine göre saat 23.05'te kaydedilen deprem, Bursa'da da kuvvetli hissedildi.

Merkez üssü Marmara Denizi açıkları Balıkesir olarak kaydedilen deprem yerden 4,33 kilometre derinlikte kaydedildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1721983986484879498