"Marmara Denizi Hepimizin" mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlik hazırlıkları kapsamında önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda, “Marmara Hepimizin” mesajı verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekosistemin doğal dengesinin bozulduğu günümüz şartlarında tüm canlılar ve gelecek nesiller adına daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Marmara Denizi’nin korunması ve temizliği için önemli bir adım atan Büyükşehir, İzmit Körfezi Doğu Baseni dip çamuru temizlenmesi, susuzlaştırılması ve bertarafı projesine başlamıştı. Kocaelililerin daha temiz bir denize sahip olması için durmaksızın çalışan ve önemli projeler üreten Büyükşehir, bu kapsamda ilçe belediyeleri ile birlikte “Marmara Hepimizin” mesajının verileceği eş zamanlı bir farkındalık etkinliği yapacak.

ÇALIŞMALAR MASAYA YATIRILDI

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilan edilen ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm belediyelerce eş zamanlı olarak 8 Haziran tarihinde yürütülmekte olan Marmara Denizi Günü etkinliklerine yönelik gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı gerekse ilçe belediyelerince ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar öncesi ilçe belediyelerin Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Şube Müdürleri ile bir araya gelerek, yapılacak çalışmaları masaya yatırdı. Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrı Paşa Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ve Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetim Merkezi Direktörü Ahmet Cihat Kahraman da katıldı. Önem ve Kahraman, Marmara Denizi’nin temizliği ile ilgili yapılan faaliyetler ile bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK

Geçtiğimiz sene ilki gerçekleştirilen ve bu sene biyoçeşitlilik temasının ön plana çıkartılacağı etkinliklere yönelik gerçekleştirilen toplantıda, Marmara Denizi’nin korunmasında toplumsal farkındalığın önemine vurgu yapıldı.

Buna göre 8 Haziran’da gerçekleştirilecek “Marmara Denizi Günü” etkinlikleri kapsamında “Marmara Hepimizin” mesajı verilecek ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere İzmit Körfezi’ne kıyısı olan tüm ilçe belediyeler, sahip oldukları kıyı, kumsal, plaj veya sahillerde çocukların, gençlerin, yerel STK'ların ve ilgi duyan tüm vatandaşların katılımı ile bir dizi temizlik ve farkındalık etkinliği yapacak.