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Marmara Denizi 4,1 sallandı!
GÜNDEM 18.12.2023, 00:07
AFAD, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, Marmara Denizi'ne çevre illerde de kuvvetli hissedildi.
Kaydedilen deprem 11,18 kilometre derinliğinde yaşandı.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1736491502409220461
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