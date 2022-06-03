Marmara'dan toplanan atık 30 tona ulaştı

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın yayınladığı 2022 ilk çeyrek raporuna göre 21 Eylül 2021– Mart 2022 tarihleri arasında deniz süpürgeleri, 28 bin 290 kilogram ile yaklaşık 30 tonluk atığı geri dönüşüme kazandırdı.İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla başlattığı “Mavi Nefes Projesi” nin 6 aylık raporu çevre sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Deniz süpürgeleriyle toplanan atıkların yaklaşık 25 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit olduğu belirlendi.

Proje kapsamında deniz süpürgelerinin topladığı yaklaşık 30 ton atığın üçte birinin, yani 11 tonunun poşet, pet şişe vb. plastik atıklardan oluştuğu raporlandı. Temizlik kapsamında Marmara Denizi’nden 2,7 ton giyim ve tekstil malzemesi, 2,5 ton metal, 1,8 ton balık ağı gibi balıkçılık atıkları ile 4,5 ton deniz salyası ve deniz çöpü toplandı.

Projenin farkındalık oluşturma ayağında ortaokul seviyesinde gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimlerle, “Küresel İklim Değişikliği, Küresel İklim Değişikliği ve Denizlerimiz, Deniz Salyası (Müsilaj), Kirlilik Kaynakları, Sıfır Atık Hareketi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Karbon Salımı” konularında eğitimler gerçekleştiriliyor. Projenin başlangıcından bu yana sırasıyla Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimlerle toplam 107 kurumda, 20 bin 371 öğrenci ve öğretmene ulaşıldı.