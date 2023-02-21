Marmara'da hamsi avcılığı 15 Nisan'a kadar durduruldu!

Marmara Denizi ekosisteminin korunması ve balıkçılara gelecek sezon daha fazla ekonomik katkı sağlanması amacıyla, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda hamsi avcılığı 21 Şubat 2023 tarihi itibariyle durduruldu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen gözlem ve denetimlerin yanı sıra, araştırma kuruluşlarının izleme çalışmalarında; Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında avlanan hamsilerde, yasanın izin verdiği boy uzunluğu kriterlerini taşımayan bireylerin oranında artış, et verimliliklerinde de düşüklük tespit edildi.

Gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceği dikkate alınarak balıkçılık yönetimi açısından acil önlemlerin devreye sokuldu.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Bilimsel ve Teknik Tavsiye Kurulu üyesi akademisyenlerin önerileri doğrultusunda alınan kararlar kapsamında, gelecek yıllardaki hamsi stoklarımızın olumsuz etkilenmemesi, Marmara Denizi ekosisteminin korunması ve gelecek sezonda balıkçılara daha fazla ekonomik katkı sağlanması amacıyla, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlar'ında 21 Şubat 2023 saat 15.00'ten itibaren ticari amaçlı her türlü hamsi avcılığı durdurulması kararlaştırıldı.

15 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek uygulamayla vatandaşların hamsi ihtiyacı, avcılığın serbest olduğu alanlardan yakalanan ve soğuk hava depolarında muhafaza edilen ürünlerle karşılanmaya devam edileceği kaydedildi.

Alınan kararın sahada uygulanmasının Bakanlık denetimleri ile devam edeceği belirtilirken, istavrit, lüfer, mezgit ve çaça gibi diğer türlerin avcılığında ise herhangi bir kısıtlamaya gidilmedi.