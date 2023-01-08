Marketteki 'cinsel taciz' olayının şüphelisi tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de markette yaşanan 'cinsel taciz' olayının şüphelisi yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Kağıthane ilçesinde bir markette güvenlik kamerasına yansıyan 'cinsel taciz' görüntülerinin sosyal medyada tartışma konusu olması üzerine güvenlik güçleri şüpheli S.E adlı şahsı yakaladı.

Valilik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 5 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayla ilgili şüphelinin güvenlik güçlerince yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını duyurdu.

Hatırlanacağı gibi görüntülerde bir erkeğin, reyonda ürünü inceleyen kadının arkasında eğilerek eteğinin altına uzattığı cep telefonuyla görüntü çekmesi sosyal medyada da tepki çekmişti.