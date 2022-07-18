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Markalı konutların fiyatları yükseldi

GÜNDEM 18.07.2022, 15:02
Markalı konutların fiyatları yükseldi

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Haziran 2022 sonuçları açıklandı. Endekse göre Haziran ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 10,42 geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67.76 oranında arttı.İSTANBUL (İGFA) - Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 10.42, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67.76 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 247.60 oranında nominal artış gerçekleşti. 

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Haziran ayında peşinat kullanım oranı yüzde 53.79, banka kredisi kullanım oranı yüzde 7.25 ve senet kullanım oranı yüzde 38.96 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında peşinat kullanım oranı yüzde 57.11, banka kredisi kullanım oranı yüzde 7.68 ve senet kullanım oranı yüzde 35.21 olarak gerçekleşmişti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Haziran ayından bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 5.79; 2+1 konut tipinde yüzde 6.17, 3+1 konut tipinde yüzde 14.98 ve4+1 konut tipinde yüzde 18.46 oranında nominal artış yaşandı.

Yabancı yatırımcı 1+1 konutları tercih etti

Haziran ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 28.57’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 20.87)kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutların yüzde 53.85’lik tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.

Bitmiş konut stoklarının yüzde 63.96’sının satışı gerçekleşti

Haziran ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutlarının yüzde 63.96’sını bitmiş konut stokları, yüzde 36.04’ünü bitmemiş konut stokları oluşturdu. Mayıs ayında, satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 62.27’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 37.73’ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

Markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde ise adet bazında yüzde 6.77 oranında erime gözlendi. Mayıs ayında ise markalı konutlardaki stok erime hızı adet bazında yüzde 7.15 oranında gerçekleşmişti.

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